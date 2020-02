Salvini: “Al governo con Renzi no, ma su alcune cose ha ragione….”

Il leader leghista riaccende le voci di una accordo tra Carroccio e Italia Viva

Nessun accordo con Matteo Renzi per far saltare il governo, ma viste le posizioni critiche del senatore di Rignano su alcune misure dell’esecutivo, sarebbe opportuno che il leader di Italia Viva togliesse la fiducia al governo Conte II: questo in sintesi il pensiero di Matteo Salvini arrivato in mattinata a Casalecchio di Reno, comune alle porte di Bologna, per sostenere il distaccamento di polizia stradale a rischio chiusura.

«Con Renzi si possono trovare accordi per far saltare il governo?». «No» si è limitato a rispondere l’ex vicepremier. Forza Italia lo stafacendo? «Non mi risulta», la replica di Salvini. «Su alcuni temi Renzi ha ragione: che la riforma della giustizia così come ideata non funziona – ha detto il segretario della Lega – che bisogna aprire i cantieri, che il reddito di cittadinanza così come è stato strutturato non funziona. Se ha ragione su questi fronti però tolga la fiducia al governo».

Se dovesse cadere ilgoverno « mi auguro elezioni. Il dato preoccupante è chel’economia italiana è ferma. È questo quello che mi preoccupa, il resto viene dopo», ha concluso Salvini.