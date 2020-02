Confucio non abita tra di noi

Quel pezzo di paese che esprime la moderazione è stanco di polemiche, toni urlati sullo sfondo di un preoccupante immobilismo

La pazienza, enciclopedia Treccani alla mano, è «la disposizione d’animo ad accettare e sopportare con tranquillità, moderazione, rassegnazione, senza reagire violentemente». Basterebbero queste poche battute per spiegare quanto quel termine – pazienza – sia assolutamente inadatta alla fase politica attuale e, soprattutto, alle convulsioni all’interno della maggioranza. Non c’è nulla di tranquillo e moderato nel dibattito sulla prescrizione, sulle concessioni o sulle tasse; non c’è rassegnazione nel rilancio continuo a colpi di tweet e post; non c’è accettazione e sopportazione della diversità nelle posizioni dell’altro.

C’è, in compenso, un eccesso di reazioni violente, di toni aspri, di interventi scomposti. Un copione al quale nessuno dei protagonisti sa, vuole e può sottrarsi. Non c’è spazio per la pazienza di Confucio nella politica italiana e ogni accenno in quella direzione appare paradossale. Figurarsi se a farlo è il leader italiano che, più di ogni altro, ha fatto della velocità e dell’impazienza una potente arma di lotta politica. Non c’è momento nella carriera di Matteo Renzi che si associabile alla pazienza: non nel rapido ( e, per certi versi, inaspettato) passaggio dalla presidenza della Provincia alla poltrona di sindaco; non nella scalata vorticosa al vertice del Partito Democratico; non nell’approdo a Palazzo Chigi.

Ma se questi esempi sono momenti tratti dalla storia del renzismo rottamatore e vincente, è anche la cronaca recente – decisamente più appannata rispetto al passato – a restituirci l’immagine ossimorica del Renzi paziente: la velocità di reazione alla crisi del Papeete è da manuale della guerra lampo applicata alla politica; l’uscita dal Pd a poche ore del giuramento dei sottosegretari del Conte 2 è, piuttosto, un caso di impazienza che sconfina nella fretta.

Ma anche Giuseppe Conte, soprattutto nella versione bis, è tutto fuorché un leader paziente. Il presidente del Consiglio, anche come forma di reazione alla falsa partenza del suo secondo esecutivo, ha più volte ceduto al vizio della politica italiana: l’annuncite. In politica estera – con il cortocircuito diplomatico sulla Libia nel giorno del mancato incontro con Serraj e del faccia a faccia con Haftar – e sulla giustizia – l’avventato annuncio a inizio gennaio del vertice decisivo sulla prescrizione, risoltosi con l’ennesima certificazione dello stallo – gli scivoloni più evidenti. Ma soprattutto negli ultimi giorni, con la tensione salita a livello di guardia nella coalizione di governo, il presidente del Consiglio ha decisamente messo da parte ogni cautela, alimentando i retroscena che lo vedevano in prima linea alla ricerca di pattuglie di responsabili per tenere in vita il proprio esecutivo.

Un’impazienza che, oltre a esporre Palazzo Chigi a repentini comunicati di smentita, ha spinto anche il Quirinale a esporsi per frenare voci e illazioni.

E gli italiani? Davanti al duello Renzi/ Conte giocato a colpi di interviste, penultimatum mascherati e messaggi in codice mandati attraverso i giornali quanta pazienza avranno? Lavoratori, partite Iva e imprenditori aspettano riforme e interventi capaci di invertire il pessimo tragitto intrapreso dalla nostra economia come gli ultimi dati Istat – peraltro registrati al netto degli effetti negativi del Coronavirus – certificano. Scuola e università aspettano risorse e le famiglie attendono misure capaci di sollevare la propria condizione, magari offrendo prospettive per il futuro a una generazione che stenta a vederlo. L’elenco delle aziende in crisi è così lungo che dovrebbe essere l’assillo costante dell’intera classe politica che, al contrario, si mostra appesa all’ultima polemica. La sensazione è che il deposito di fiducia dei cittadini sia limitato, che l’insofferenza verso una politica urlata e sterile sia forte, che la richiesta di un cambio di passo e di un salto di qualità che sappia portarci oltre la lite quotidiana sia sempre più evidente.

Se veramente le forze di governo vogliono incarnare l’alternativa al sovranismo, se veramente Renzi e Conte vogliono contendersi il ruolo di riferimento di quell’Italia moderata e non arrabbiata devono necessariamente modificare il proprio registro. Quel pezzo di Paese è stanco di polemiche, toni urlati sullo sfondo di un preoccupante e pericoloso immobilismo. E se proprio al pensiero di Confucio si vuole attingere, meglio farlo andando a prendere un altro adagio del pensatore asiatico: «Chi si modera, raramente si perde». Altrimenti quella parte d’Italia, bloccata da questo sterile duello, guarderà altrove dopo aver pensato… pazienza.