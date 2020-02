Il figlio di nato per inseminazione artificiale

Torna il mistero del bambino concepito mentre il boss era al 41bis

Ritorna anche il mistero del figlio concepito da Giuseppe Graviano, nonostante stesse al 41 bis. Ha ribadito in tribunale che ha potuto fare sesso con la moglie a causa di una distrazione dei Gom. Non spiega però come. Mentre al suo compagno di socialità disse addirittura che avrebbe dormito con lei in cella. Difficile immaginare che la cosa possa essere accaduta quando al carcere dell’Ucciardone c’era come direttrice Armida Miserere, odiata dai detenuti a causa della sua fermezza tanto da averla soprannominata “il colonnello”.

La vicenda più verosimile, secondo piste investigative scaturite proprio quando scoppiò il caso, è che prima dell’arresto del ’94, lui e il fratello Filippo, da latitanti avrebbero messo da parte lo sperma acquistando uno speciale contenitore all’idrogeno e concordarono il progetto delle nascite con l’allora fidanzate, poi diventate mogli. I figli di entrambi i fratelli Graviano, nel ’97, sarebbero nati con la tecnica dell’inseminazione artificiale al Saint- Georges di Nizza, un’esclusiva clinica specializzata in queste pratiche di maternità.