“Enzo Tortora sarebbe morto da colpevole con questa riforma della prescrizione”

Parla Francesca Scopelliti, la compagna del presentatore tv che ha passato mesi in carcere da innocente: “Fermate questa legge”

“Enzo Tortora fu condannato a dieci anni di galera a settembre dell’85, e poi è morto a maggio dell’88: se ci fosse stata l’applicazione della legge per cui, dopo la condanna in primo grado, si cancella la prescrizione, Enzo sarebbe morto da colpevole”. Sono le drammatiche parole di Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora, che ha parlato a un convegno organizzato dal gruppo Italia Viva in Consiglio regionale della Toscana sulla riforma della prescrizione, che “non deve passare”.

“Un innocente, una persona perbene – ha continuato Francesca Scopelliti – una persona di grande dignità e moralità, sarebbe morto con la macchia della colpevolezza”. Scopelliti ha annunciato di voler intraprendere una campagna per intitolare a Tortora la giornata del 17 giugno, giorno del suo arresto nel 1983.“Una giornata di ricordo di Enzo Tortora non solo come vittima della giustizia – ha detto – ma anche come uomo che a dispetto di chi lo voleva colpevole a tutti i costi si è fatto portatore sano di una grande battaglia per la giustizia giusta. Spero che Iv con Matteo Renzi si faccia carico di questa campagna”