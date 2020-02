Premio Oscar al coreano “Parasite”. E’ la prima volta per un film straniero

Miglior attore protagonista Joaquin Phoen e Renee Zellweger. Brad Pitt si è aggiudicato il titolo di miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in “C’era una volta a Hollywood”

“Parasite” del regista sudcoreano Bong Joon-ho entra nella storia come la prima pellicola non in lingua inglese ad aver vinto l’Oscar come miglior film. La “commedia senza clown, una tragedia senza cattivi”, che è valsa anche l’Oscar per la regia a Bong Joon-ho, ha vinto come miglior film internazionale e per la migliore sceneggiatura. È la prima volta in assoluto per la Corea del Sud agli Academy Awards.”Parasite” è soltanto il secondo titolo di produzione asiatica ad essere mai stato incluso in questa categoria, diciannove anni dopo “La tigre e il dragone” di Ang Lee.

Oscar come miglior attore non protagonista è stato assegnato a Joaquin Phoenix per “Joker”. Mentre Renee Zellweger ha portato a casa la statuetta per “Judy” l’Oscar. Brad Pitt si è aggiudicato il titolo di miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in “C’era una volta a Hollywood“. Per l’attore è il secondo Oscar della carriera ma il primo come attore. Si era già aggiudicato la statuetta più ambita di Hollywood come produttore nel 2014 con “12 anni schiavo”. La sua prima nomination agli Oscar risale invece al 1996 con “12 scimmie”. “Questo è per i miei figli: vi adoro”, ha dichiarato sul palco dell’Academy. Poi la stoccata al Senato: “Mi hanno detto che ho solo 45 secondi qui sul palco che è comunque più di quanto il Senato abbia concesso a John Bolton questa settimana”.

“Laura Dern in “per Storia di un matrimonio” è la miglior attrice non protagonista.È andato, invece, a Hildur Guonadottir per “Joker” di Todd Phillips l’Oscar per la migliore colonna sonora originale. Guonadottier è stata l’unica donna nominata in questa categoria e ricevendo la statuetta ha esortato le donne a far sentire la loro voce. Elton John ha vinto l’Oscar per la migliore canzone originale insieme a Bernie Taupin per “I’m Gonna Love me again” del film “Rocketman”. Per Elton John è il secondo Oscar dopo quello del 1995 per “Il re leone”.