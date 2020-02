La Cina accusa l’Italia: “Sul Coronavirus eviti misure eccessive e sia razionale”

Pechino contro la reazione considerata esagerata di Roma: “Segua la scienza”

La Cina auspica che l’Italia possa avere una valutazione “obiettiva, razionale e fondata sulla scienza” all’epidemia di coronavirus nel Paese asiatico e che si trattenga dal prendere misure eccessive, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Geng Shuang.

La nota delle autorità cinesi arriva dopo che l’Italia, tra i primi paesi al mondo, ha interrotto i voli con Pechino. E anche se la Cina ha poi ringraziato il gesto del presidente delle Repubblica Mattarella che ha fatto visita in una scuola frequentata da molti bambini cinesi, i rapporti tra col nostro paese si sono decisamente deteriorati

L’ALLARME DELL’OMS

La diffusione del nuovo coronavirus “fuori dalla Cina ora appare lenta, ma potrebbe accelerare“. E’ il monito lanciato in un tweet dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Il contenimento (del virus, ndr.) resta il nostro obiettivo, ma tutti i Paesi devono utilizzare la finestra di opportunità creata dalla strategia di contenimento per prepararsi al possibile arrivo del virus“, ha sottolineato il direttore generale dell’Oms.Secondo Ghebreyesus, ci sono stati alcuni casi riguardanti la diffusione del coronavirus “da persone che non hanno viaggiato in Cina. L’individuazione di un numero limitato di casi può indicare una trasmissione più diffusa in altri Paesi; in breve, potremmo vedere solo la punta dell’iceberg”.

I DECESSI

Con 97 nuovi decessi è salito a 908 morti il bilancio dell’epidemia. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale cinese nel suo bollettino quotidiano, precisando che si registrano 3.062 nuovi casi confermati e 4.008 sospetti. Secondo le autorità cinesi, 296 persone sono in condizioni gravi mentre 632 sono state dimesse dagli ospedali. I casi confermati in Cina dallo scoppio dell’epidemia sono 40.171.