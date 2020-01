L’allarme di Mammone sulla prescrizione: “Soluzioni per evitare eccessivo carico penale”

Il discorso del primo presidente della Cassazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario

Allarme sulla prescrizione del Primo presidente della Cassazione Giovanni Mammone – che ha parlato in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario – per gli effetti della riforma: infatti, presso l’alta Corte, per il venir meno delle prescrizioni che maturano in appello, circa 20-25mila processi l’anno, c’è il rischio di un “significativo incremento del carico penale (vicino al 50%) che difficilmente potrebbe essere trattato”. “Risulta pertanto necessario porre allo studio e attuare le più opportune soluzioni normative, strutturali e organizzative tali da scongiurare la prevedibile crisi”.

RIFORMA DEL CSM

Il presidente Mammone ha parlato anche della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura: “Interventi legislativi diretti a regolare l’attività del Consiglio superiore della magistratura, da più parti prospettati, soprattutto per quanto riguarda la riforma del suo sistema elettorale. Sul piano generale deve considerarsi che se riforma del Csm deve esserci, nel senso del recupero di un’etica condivisa, aliena da personalismi e interessi estranei al corretto funzionamento della giurisdizione, essa non puo’ derivare dal mutamento del sistema elettorale”.