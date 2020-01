Coronavirus, per Salvini è colpa del governo. Il Pd: “Sciacallo”

Polemica sulla gestione del virus cinese dopo i due casi italiani

“Sciacallo”, “poveraccio”. Sono solo alcune delle reazioni della maggioranza nei confronti di Matteo Salvini che su caso Coronavirus ha dato responsabilità all’inefficienza del governo italiano: “Preghiamo Dio che non ci siano disastri, ma chi ha sbagliato deve pagare”, dice infatti il leader della Lega Matteo Salvini su twitter.

E aggiunge: “Fatemi capire… I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e, senza alcun controllo, avrebbero girato per giorni mezza Italia, fino ad arrivare in un albergo nel pieno centro di Roma”.

“Uno che si mette a speculare politicamente sul coronavirus è un poveraccio” replica su Twitter il vicesegretario del Pd Andrea Orlando.