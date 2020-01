Il coronavirus arriva in Italia. Blocco totale del traffico aereo con la Cina

Due turisti cinesi positivi al test sono stati ricoverati allo Spallanzani. Sigillata la stanza d’albergo di Roma

Il premier Conte ha confermato la presenza di due casi accertati di Coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi che alloggiavano all’hotel Palatino di via Cavour. La stanza dove i due – in Italia da 10 giorni – soggiornavano è stata sigillata. Ora si trovano ricoverati allo Spallanzani.

E un pullman con a bordo turisti cinesi arrivati in Italia con lo stesso tour operator della coppia, soccorsa ieri in centro, è stato scortato dalla polizia fino all’ospedale atterzzato per affrontare l’emergenza. Ulteriori misure di prevenzione potrebbero essere applicate nei confronti delle persone con cui era entrata in contatto la coppia.

LA DIFFUSIONE IN DIRETTA

TRAFFICO AEREO BLOCCATO

“Il ministro Speranza ha già firmato un’ordinanza che chiude i voli da e per la Cina”. Ha poi dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della riunione di maggioranza. “Siamo vigili e molto attenti: non ci siamo fatti trovare impreparati”, ha spiegato il premier. “Lo Spallanzani è la Bibbia in questo settore. Non c’è nessun motivo di creare panico e allarme sociale – ha spiegato Conte – domani mattina alle 10 ho convocato un consiglio dei ministri. Adotteremo altre misure in modo da mettere in campo tutte le strutture competente, ivi compresa la protezione civile”.”In Italia abbiamo assunto il massimo rigore in funzione preventiva. Si parla di principio di precauzione. Siamo nella condizione di poter tranquillizzare tutti i cittadini, si sono verificati questi episodi ma la situazione e’ sotto controllo. Questo non significa che ci stiamo appagando. Sono in atto delle tracciature, dei percorsi per limitare i rischi. Siamo fiduciosi che rimarrà confinata questa situazione”, ha aggiunto Conte, che in merito ai casi di discriminazione nei confronti della popolazione cinese ha sottolineato che si tratta di “episodi tipici di ignoranza. Significa non aver letto i giornali e non fidarsi delle autorità scientifiche che ci hanno dato delle notizie rassicuranti”.