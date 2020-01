Giuseppe Gulotta chiede 66 milioni di risarcimento per 22 anni in carcere da innocente

Giuseppe Gulotta ha ottenuto 6,5 milioni di euro per danno derivante da ingiusta detenzione. Nella nuova richiesta vengono invece conteggiati i danni esclusi dal precedente risarcimento

Giuseppe Gulotta, che ha trascorso da innocente 22 anni in carcere, ha chiesto un risarcimento di 66 milioni di euro. Aveva 18 anni quando nel 1976 è stato accusato di aver ucciso due carabinieri che dormivano nella caserma di Alcamo Marina, in provincia di Trapani. Fu arrestato e costretto sotto tortura a confessare il reato. Al processo di primo grado è stato assolto per insufficienza di prove, ma dopo vari gradi di giudizio è stato definitivamente condannato all’ergastolo nel 1990. Gulotta ha ottenuto la revisione del processo grazie alla confessione dell’ex brigadiere Olino: l’assoluzione arriva nel 2012, dopo 36 anni dall’inizio di tutto.

Nel 2016 Gulotta ha ottenuto un primo risarcimento di 6,5 milioni di euro per danno derivante da ingiusta detenzione. Nella nuova richiesta, pari precisamente a 66.247.839,20 euro calcolati in base alle Tabelle del danno del Tribunale di Milano, vengono invece conteggiati tutti i danni esclusi dal precedente risarcimento e che sono imputabili ai carabinieri che, come ci spiega l’avvocato Baldassare Lauria, «hanno commesso fatti illeciti producendo prove false, sulle quali si è basato il giudice che è caduto in errore. Mi riferisco alle torture subite, ai maltrattamenti, al verbale di arresto falso. Per questo abbiamo presentato una azione di responsabilità civile verso i carabinieri ancora in vita e soprattutto verso l’Arma dei Carabinieri in quanto ente di appartenenza». L’esposto è stato presentato a Firenze dove risiede Gulotta. Il Tribunale di Firenze ha già respinto l’eccezione di incompetenza che le parti convenute avevano sollevato.

Oltre ai carabinieri «un secondo pilastro dell’azione di responsabilità civile – continua Lauria – riguarda la presidenza del Consiglio a causa dell’omessa protezione del cittadino per la mancata codificazione nel corso degli anni del reato di tortura».

Le prossime tappe le illustra l’altro legale di Gulotta, Pardo Cellini: «Ora dobbiamo riprodurre in sede civile tutta l’attività istruttoria svoltasi in sede penale: prove documentali e testimonianze. I tempi saranno lunghi. La difficoltà è quella di dare un valore al danno biologico da trauma psicologico subito da Gulotta. Il nostro passo successivo sarà quello di invitare il sistema giudiziario a valutare il danno da errore giudiziario come qualificazione di un danno complessivo sotto tutti i profili: esistenziale, morale, biologico, patrimoniale».

Sul tema oggi nella sede del Partito Radicale a Roma si terrà alle 12 un dibattito per presentare la proposta di legge per indire la giornata nazionale delle vittime degli errori giudiziari per il 17 giugno, anniversario dell’arresto di Enzo Tortora. Sarà presente anche Giuseppe Gulotta insieme ad altre vittime di ingiuste detenzione.