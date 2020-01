Coronavirus, il contagio accelera e spaventa l’economia mondiale

Salgono a 81 le vittime dell’epidemia di Coronavirus che ha colpito la Cina. I mercati internazionali pesantemente in ribasso. Incertezza sul futuro e le possibilità di cura. Diversi paesi sigillano le frontiere.

«Vi sono segnali di aumento della trasmissibilità», le parole del ministro della Commissione sanitaria, Ma Xiaowei, rendono bene l’idea della preoccupazione che agita le autorità cinese a causa del coronavirus. L’agente patogeno infatti si sta propagando a forte velocità, i dati confermano questa reasltà: le vittime sono salite ad 81 mentre i casi, accertati, di persone infettati ammonta a 2744. la maggior parte dei malati si concentra nella città epicentro dell’epidemia e cioè Wuhan che conta 11 milioni di abitanti.

«Non abbiamo ancora identificato la fonte dell’infezione – ha aggiunto Xiaowei – e non abbiamo ancora chiaro il rischio di mutazioni e il modo in cui si diffonde la malattia. Dato che si tratta di un nuovo coronavirus, potrebbero esserci dei mutamenti nei prossimi giorni e settimane». Nessuna certezza dunque e proprio questo ha indotto, ad esempio, la Mongolia, ha sigillare le proprie frontiere.

Cosa che se continua il trend di diffusione potrebbe succedere anche in Thailandia e Hong Kong dove sono stati segnalati 8 casi mentre altri 5 sono sotto osservazione in Giappone e Australia,Macao e Singapore. Ma tutta l’area del Pacifico ad essere stata colpita come dimostrano i casi in Malesia, Vietnam e Corea del sud. Il virus ha raggiunto anche gli Usa e il Canada, in Europa a parte i 3 contagiati in Francia la situazione per ora è sotto controllo.

L’Oms ha comunque annunciato che l’epidemia è considerata ancora locale e non si tratta di pandemia. Sul fronte di una possibile cura, alcuni pazienti vengono curati con il farmaco anti-Hiv Aluvia. Le autorità cinesi hanno inviato altri 1600 medici nella zona del contagio mentre i posti letti in ospedali di nuova costruzione aumenteranno di altri 4mila. Anche il premier Li si è recato a Whuan, una visita che la stampa e il Consiglio di Stato cinese hanno descritto come un intervento per «controllare e guidare».

In ogni caso il governo cinese non può impedire che la paura del virus si rifletta sulle borse mondiali. In questo senso i mercati internazionali stanno reagendo negativamente: la Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso oltre il 2%, Bombay ha perso lo 0,6%. Ulteriori perdite in Thailandia e Indonesia. La paura per il coronavirus ha colpito anche il mercato del petrolio. Negli Stati Uniti un barile di greccio costa 52,9 dollari, in calo del 2,3%. Il Brent invece è scivolato sotto i 60 dollari. Male anche in Europa, ribassi pesanti a Parigi e Francoforte.