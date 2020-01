Agguato in zona Fidene

Un albanese di 43 anni è stato ucciso in un agguato da diversi colpi di arma da fuoco ieri sera intorno alle 23 in via Gabrio Casati, nella zona di Fidene, a Roma. La vittima che era sottoposta a regime di semilibertà stava uscendo di casa per tornare in carcere a Rebibbia.Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e la polizia Scientifica per i rilievi. La vittima è stata raggiunta da diversi colpi tra cui uno alla testa.