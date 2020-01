Il Consiglio d’Europa all’Italia: «Il 41 bis è tortura»

L’organismo di tutela dei diritti umani chiede che venga rivisto l’isolamento diurno dei detenuti

Il Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura ha pubblicato oggi un rapporto in cui raccomanda all’Italia di abolire la misura dell’isolamento diurno imposto dal tribunale come sanzione penale accessoria per i detenuti condannati a reati che prevedono la pena dell’ergastolo.

Il Comitato anti-tortura ha inoltre chiesto all’Italia di avviare una seria riflessione sul regime detentivo speciale del «41-bis», al fine di offrire ai detenuti un minimo di attività utili e di porre rimedio alle gravi carenze materiali osservate nelle celle e nelle aree comuni delle sezioni «41-bis».

Nel rapporto vengono descritti diversi casi di maltrattamenti fisici inflitti ai detenuti dal personale della polizia penitenziaria, in particolare nel carcere di Viterbo. In tal senso, il Comitato anti-tortura del Consiglio d’Europa ha raccomandato alla direzioni delle carceri in questione di esercitare maggior controllo sul personale di polizia penitenziaria e di far sì che ogni denuncia di maltrattamenti di questo tipo sia sottoposta a un’indagine efficace da parte dell’autorità giudiziaria.