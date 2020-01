Non era un furbetto del cartellino, assolto il vigile in mutande

La foto che ritraeva il pubblico ufficiale in mutande mentre passava il badge, aveva fatto il giro del web

Il frammento del video – consegnato ai giornali direttamente dalla procura – che lo ritraeva in mutande mentre passava il badge , aveva fatto il giro del web. E in men che non si dica i titoli dei maggiori giornali italiani avevano emesso la candanna: il vigile di Sanremo era senza dubbio un furbetto che truffa la pubblica amministrazione.

Ma oggi, a distanza di mesi, si scopre un’altra verità. Quel vigile, che nel frattempo ha perso il lavoro, è stato assolto perché “il fatto non sussiste”. E dire che lui, il vigile crocifisso, aveva provato a chiarire la propria posizione spiegando che abita nello stesso palazzo degli uffici comunali e che era in grado di dimostrare che quei giorni era al lavoro.

Allora nessuno gli credette. Lo ha fatto ieri un giudice.