Un morto in scontro tra tifoserie, fermata auto con tre ultrà

Ci sarebbe uno scontro tra tifoserie alla base della tragica morte del 33enne tifoso del Rionero, investito e ucciso oggi pomeriggio. Secondo la prima ricostruzione da parte della Polizia, si sono incrociati a Vaglio Scalo, nei pressi della stazione ferroviaria, due gruppi di tifosi, uno del Melfi, diretto a Tolve, e uno del Vultur Rionero, diretto a Brienza. Sono avvenuti scontri e un tifoso rionerese è morto sul colpo dopo essere stato investito da un’auto il cui conducente non si è fermato per i soccorsi. Ci sono altri feriti, tra i quali un tifoso del Rionero, pure investito, e trasportato in eliambulanza dal 118 all’ospedale San Carlo di Potenza. Il giovane ha riportato fratture ad un braccio e serie lesioni ad una gamba un altro giovane tifoso del Vultur Rionero. A quanto apprende l’Adnkronos, non sarebbe in pericolo di vita, comunque le sue condizioni sono serie. Stando alle ultime informazioni, la Polizia di Potenza avrebbe fermato l’auto ricercata con tre ultrà del Melfi a bordo. Si sta ricostruendo la dinamica per capire cosa sia accaduto negli istanti tragici. Le partite del Melfi e del Vultur sono state sospese. In serie C, inoltre, a Catania i tifosi del Potenza, gemellati con la Vultur, hanno ritirato gli striscioni e poi hanno lasciato lo stadio.

Stando alla dinamica finora ricostruita, il ferito era vicino all’altro amico di Rionero che è stato investito dalla Fiat Punto con a bordo tre tifosi del Melfi e pure lui si è trovato sulla traiettoria del veicolo, riportando così traumi da strada. Le fasi degli scontri sono ancora in fase di accertamento. Il momento tragico è avvenuto allo scalo ferroviario di Vaglio ma non è escluso che possa esserci stato un primo contatto in una stazione di servizio sulla strada statale Potenza-Melfi.