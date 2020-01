Libia, Di Maio a Berlino: «Italia pronta a far parte di una forza di interposizione»

«Disponibili a ospitare la prossima riunione per implementare il processo politico» in Libia. Ad annunciarlo è il ministro degli Esteri

«Noi come Italia siamo disponibili a ospitare la prossima riunione per implementare il processo politico» in Libia. Ad annunciarlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, oggi a Berlino, dove ha incontrato il collega turco Mevlut Cavusoglu ed il collega egiziano Shameh Shoukry, per trovare una soluzione al caos nel Paese nordafricano. «Vari Paesi dell’Ue sono pronti a mettere in atto una missione di monitoraggio per far rispettare l’embargo delle armi – ha aggiunto -. In Libia non ne devono entrare più. Nell’ambito dell’ombrello Onu e con precise regole sul cessate il fuoco e sullo stop alla vendita delle armi, penso che l’Italia possa far parte di una missione di interposizione».

Di Maio ha lanciato un appello al premier Fayez Serraj ed al generale Khalifa Haftar: «che possano avere a cuore il destino del popolo libico», ha sottolineato. «Queste sono ore cruciali – ha aggiunto parlando con i giornalisti – ma i protagonisti di questo conflitto, di questa escalation, devono avere a cuore le sorti ed il destino del popolo libico». Secondo il ministro, «se Serraj e Haftar e tutti gli attori di questo conflitto che ci preoccupa mettono al centro il bene del popolo libico, sarà più semplice».

«La conferenza di Berlino avrà senz’altro un esito positivo», ha affermato, dopo aver anticipato questa mattina su Facebook che «la risposta alla crisi libica non può essere un’altra guerra. La via è quella del dialogo e della diplomazia e, in questa cornice, l’Unione Europea dovrà recitare un ruolo da protagonista», ha chiarito il titolare della Farnesina.

Il blocco delle esportazioni di petrolio deciso dal generale Khalifa Haftar «indebolisce ulteriormente la popolazione libica», ha aggiunto il ministro. E a poche ore dall’inizio della conferenza di Berlino, il capo del governo di Tripoli, Fayez Serraj ha chiesto l’intervento di «truppe di protezione» internazionali nel caso in cui il generale Khalifa Haftar continui la sua offensiva. «Una tale forza di protezione deve operare sotto gli auspici delle Nazioni Unite – ha detto oggi al giornale Die Welt – gli esperti dovranno consigliare chi vi dovrà partecipare, se la Ue o l’Unione Africana o la Lega Araba». Sarraj ha avuto poi parole critiche verso la Ue, affermando che non si sta mostrando abbastanza attiva per la Libia. «Sfortunatamente il ruolo della Ue finora è stato molto modesto – ha affermato – anche se alcuni Paesi hanno una relazione speciale con la Libia, noi siamo Paesi vicini ed abbiamo molti interessi comuni».