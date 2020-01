Sarà un week end di maltempo e neve su quasi tutta l’Italia

L’alta pressione che da più di un mese è stata la protagonista indiscussa delle scena meteorologica sull’Italia, abbandonerà il nostro Paese per qualche giorno. Dovrebbe migliorare la qualità dell’aria che in questi giorni ha causato il blocco del traffico in molte città. Una perturbazione atlantica interesserà molte regioni italiane riportando la pioggia e la neve. Il è già peggiorato a Nordovest con piogge via via più diffuse che dalla Liguria si sono estese al Piemonte, alla Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio. Qualche pioggia potrà bagnare anche le coste della Campania e della Calabria tirrenica. Nel corso del pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare al Nordovest, ultime piogge bagneranno ancora il Nordest e i settori centrali. Domani ci sarà un’irruzione di venti più freddi dai quadranti nordorientali. Il tempo migliorerà al Nord, sulle regioni tirreniche e al Sud mentre rimarrà più instabile sulle regioni adriatiche centro- meridionali con occasionali nevicate sull’Appennino.