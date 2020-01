È di Gustav Klimt il quadro trovato a Piacenza

È autentico il “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt, rubato quasi 23 anni fa dalla galleria Ricci Oddi di Piacenza e ritrovato lo scorso 10 dicembre

È autentico il “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt, rubato quasi 23 anni fa dalla galleria Ricci Oddi di Piacenza e ritrovato lo scorso 10 dicembre in un’intercapedine lungo una parete esterna dello stesso museo durante lavori di giardinaggio: lo rende noto lo stesso Comune di Piacenza dopo i primi risultati dei rilievi tecnici sull’opera disposti dagli inquirenti per accertarne, appunto, la veridicità. «Una notizia di importanza storica per la comunità artistica e culturale e per la Città di Piacenza», commentano il sindaco Patrizia Barbieri e l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi.