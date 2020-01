Chiesto il processo per l’ex giudice Bellomo: minacciò Conte

Bellomo deve rispondere anche dell’accusa di calunnia nei confronti del premier, Giuseppe Conte

La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio di Francesco Bellomo, l’ex giudice del Consiglio di Stato accusato di maltrattamenti nei confronti di tre ex borsiste della scuola di formazione per magistrati e di estorsione nei confronti di una quarta ex allieva. Bellomo deve rispondere anche dell’accusa di calunnia nei confronti del premier, Giuseppe Conte, e della giudice Concetta Plantamura, membri del Comitato di presidenza della giustizia amministrativa, che si occupò del caso Bellomo dal punto di vista disciplinare. La richiesta riguarda anche Davide Nalin ( ex docente e direttore della scuola diritto e scienza) e Andrea Irno Consalvo ( avvocato barese che organizzò alcuni corsi nella scuola), accusato di falsa testimonianza.