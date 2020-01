Bonafede: «Bene l’incontro sul processo civile con Cnf e penalisti»

Il post del ministro Bonafede

«Abbiamo compiuto un altro passo in avanti nel confronto con gli addetti ai lavori sulla riforma del processo civile, già approvata in Consiglio dei Ministri e attualmente al Senato. In particolare, ho incontrato Consiglio Nazionale Forense ( Cnf), Organismo Congressuale Forense ( Ocf), Unione Nazionale delle Camere Civili ( Uncc), Associazione Italiana Giovani Avvocati ( Aiga) e Associazione Nazionale Magistrati ( Anm)», è il lungo post del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Che poi continua: «Mi ha fatto piacere che al tavolo ci fosse eccezionalmente anche l’associazione dei giuslavoristi italiani ( Agi). Unanime, a tal proposito, è stata la condivisione della richiesta di introduzione della negoziazione assistita facoltativa in materia di lavoro. Una richiesta che mi sono impegnato a vagliare con la massima attenzione insieme alla maggioranza di Governo. Un incontro ancora una volta proficuo, contrassegnato, pur nel rispetto delle divergenze, da spirito di collaborazione e volontà condivisa di dare ai cittadini una riforma equilibrata ed efficace.

Adesso, dopo il confronto politico tra le forze che compongono la maggioranza di Governo, riconvocheremo anche il tavolo sulla riforma del processo penale. Non possiamo fermarci, i cittadini aspettano da troppo tempo una giustizia efficiente, moderna e che si svolga in tempi celeri».