Il generale Haftar accetta il cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte su pressione di Vladimir Putin. E annuncia: «Una dura rappresaglia contro chi non lo rispetterà»

Khalifa Haftar ha accettato il cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte. A renderlo noto è Ahmed Al Mismari, portavoce dell’Esercito nazionale libico, che annuncia «una dura rappresaglia contro chi non lo rispetterà». Regge dunque il patto siglato tra Turchia e Russia. E sarebbe stato proprio Vladimir Putin a convincere il generale Haftar a rinunciare momentaneamente alle armi.

Al cessate il fuoco dovrebbe aderire anche il primo ministro libico Fayez al Serraj, capo del governo di accordo nazionale (l’unico governo riconosciuto come dall’Onu) che proprio ieri, incontrando a Roma il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, aveva detto: «Accogliamo ogni iniziativa per il cessate il fuoco, a partire di quella tra Turchia e Russia, ma non può avvenire senza il ritiro dell’aggressore Haftar».

E accoglie con favore la notizia del momentaneo stop alle operazioni armate anche l’Unsmil, la missione di sostegno delle Nazioni unite in Libia. «La missione spera che tutte le parti rispettino rigorosamente il cessate il fuoco e facciano spazio a sforzi pacifici per affrontare tutte le controversie attraverso un dialogo libico-libico», scrive l’Unsmil su Twitter. «La missione esprime piena disponibilità a sostenere i libici e ad usare tutte le sue capacità per aiutarli a trovare una soluzione pacifica e definitiva alla crisi libica».