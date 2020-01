Tuschia, cinque anni e 11mesi per il giornalista Ahmet Altan

TURCHIA

È passata in giudicato per ordine di una Corte di Istanbul ed è così divenuta definitiva la condanna a 5 anni e 11 mesi di reclusione del giornalista e intellettuale turco Ahmet Altan. Altan era stato raggiunto da un nuovo mandato di arresto lo scorso 12 novembre e detenuto per ordine del giudice dopo appena 9 giorni di libertà vigilata. Una misura era stata decisa da una corte di Istanbul lo scorso 4 novembre, nonostante una prima condanna a 10 anni di carcere inflitta ad Altan e gli 8 anni e 9 mesi decretati nei confronti della collega e noto volto televisivo Nazli Ilicak. Le condanne erano state sollecitate dal pubblico ministero, che aveva chiesto la fine del processo per il fratello di Ahmet Altan, l’economista e accademico Mehmet, già libero da giugno 2018. Richieste formulate in un nuovo processo, dopo che la sentenza di condanna all’ergastolo emessa nei confronti dei 3 nel marzo 2018 era stata rovesciata dalla Corte d’appello a luglio.