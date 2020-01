Parigi, 4 accoltellati: un morto Ucciso l’assalitore

PARIGI

Un uomo ha aggredito a coltellate i passanti nel Parc des Hautes- Bruyères a Villejuif, sobborgo di Parigi, e ha causato una vittima e tre feriti prima di essere abbattuto dalla polizia. Secondo testimoni, l’assalitore gridava “Allah Akbar” e indossava una djellaba, tradizionale tunica del Maghreb con il cappuccio. La polizia non ha dato conferma, e al momento non è chiaro se l’episodio sia considerato terrorismo. Prima di essere ferito a morte dagli agenti della Brigata Anticrimine della polizia, l’uomo è riuscito a colpire a coltellate tre passanti, uno dei quali, ferito molto gravemente, è deceduto poco più tardi. Sul posto si è recato il sottosegretario all’Interno, Laurent Nunez. Il sindaco di Villejuif, Franck Le Bohellec, ha espresso «profonda tristezza» per l’accaduto.