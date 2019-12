Villa San Giovanni, arrestati sindaco e vertici di Caronte

In manette anche tecnici e responsabili del Comune. Sono accusati di corruzione, turbativa d’asta, truffa aggravata e al peculato. Uno degli undici anche di anche concorso esterno in associazione mafiosa

Il sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari, è stato arrestato per corruzione insieme con Antonino Repaci e Calogero Fimiani, amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione della società di traghetti Caronte che gestisce, tra l’altro, i collegamenti tra la Calabria e la Sicilia. I tre sono stati arrestati insieme ad alte 8 persone in una vasta operazione dei Carabinieri, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, nell’ambito di un’inchiesta su corruzione, turbativa d’asta, falso in atto pubblico, truffa aggravata e peculato e, per una persona solamente, anche concorso esterno in associazione mafiosa. Le altre persone arrestate sono funzionari e impiegati del comune di Villa San Giovanni.

Cinque dipendenti sono destinatari di provvedimenti interdittivi della sospensione dall’esercizio di pubblici ufficio servizi per la durata di 12 mesi.

Dalle indagini sarebbe emerso come un gruppo economico privato cui fa capo la Caronte, con la compiacenza di Siclari, avrebbe ottenuto illecitamente l’affidamento di un’area sulla quale poi è stata realizzata un’opera di interesse del gruppo.

I manager indagati avrebbero promesso di elargire utilità ad amministratori comunali, che in cambio hanno asservito la loro pubblica funzione agli interessi privati della società di navigazione.

Nello specifico, Antonino Repaci si sarebbe mosso anche con il vertice dell’amministrazione comunale, individuando il suo principale interlocutore nel sindaco Siclari, al fine di assicurarsi l’affidamento dell’area sulla quale la sua società aveva progettato la realizzazione di alcuni lavori.

Secondo il procuratore capo Giovanni Bombardieri: «L’indagine ha verificato che Francesco Morabito, attraverso la richiesta di favori e assunzioni, aveva piegato lo svolgimento dell’attività tecnica alla società stessa. In particolare – ha aggiunto il procuratore – l’ufficio tecnico non aveva svolto gli accertamenti necessari per verificare la regolarità di alcune opere e addirittura, in alcune conversazioni, la moglie di uno dei due indagati dell’ufficio tecnico faceva riferimento a un “do ut des”, al fatto che il marito avesse chiuso non un occhio ma mille occhi per favorire quell’azienda e addirittura alla necessità che lo stesso marito rimanesse in carica fin quando quell’assunzione non si fosse realizzata, perché diceva non era neanche una questione di stipendio ma di potere». Gli inquirenti sono convinti della centralità della figura di Morabito nel contesto dell’indagine, di lui i collaboratori hanno parlato come del “sistema Morabito”. «Un sistema – ha aggiunto il procuratore – che prevedeva per lo svolgimento di pratiche di competenza di quell’ufficio tecnico, il rivolgersi a soggetti di quella che veniva definita da loro stessi una cerchia di persone amiche del Morabito».