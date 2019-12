Niente palco ma sopra un tir: «Leggeremo la Costituzione»

OGGI A SAN GIOVANNI

Hanno scampato di un soffio l’allerta maltempo che ha bloccato Roma e per Stephen Ogongo, tra gli organizzatori delle Sardine di Roma, già questo è buon segnale. «Pare ci sarà bel tempo domani» ha detto ieri alla vigilia del Sardine Day di piazza San Giovanni.

«Abbiamo deciso di non montare un palco. Ci sarà un tir, con il logo delle Sardine e da lì ci saranno gli interventi». Chi parla in piazza? «Ci saranno pochissimi interventi perché le piazza delle Sardine sono piazze delle persone, piazze in cui ciascuno è libero di esprimersi. Si leggeranno articoli della Costituzione».

Anche il premier Conte vede le sardine con simpatia: «Non mi propongo per non apparire come uno che vuol metterci il cappello sopra. Se vogliono incontrami, volentieri».