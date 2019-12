Violenze sessuali di gruppo su minori: sequestrata una casa famiglia

Cinque persone, tra coordinatrici e operatori indagati, e una casa famiglia sequestrata. È il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Vercelli al termine di un’indagine, coordinata dalla Procura. Secondo le prime informazioni, al centro dell’indagine ci sarebbero violenze sessuali di gruppo con il coinvolgimento di minori ospiti della Comunità. L’indagine è iniziata nella primavera scorsa quando, a seguito dell’allontanamento volontario di una ragazzina sedicenne dalla comunità, nella quale era stata collocata a seguito dei maltrattamenti subiti dal padre, era stata sentita la sorella a cui la giovane aveva raccontato di violenze fisiche e verbali che era stata costretta a subire all’interno della struttura da parte di alcuni ospiti minorenni. Nello specifico, la vittima aveva raccontato che le violenze sarebbero arrivate fino a episodi di violenza sessuale di gruppo di cui gli operatori della struttura, che avevano il dovere di vigilare sulla giovane, avevano avuto contezza non adottando, tuttavia, alcuna protezione nei riguardi della stessa. La ragazza aveva provato a raccontare alle coordinatrici e agli operatori quello che stava subendo, ma loro non le avevano creduto. Per la sedicenne la vita nella comunità per minori sarebbe diventata un inferno: molestie, abusi sessuali, umiliazioni continue e anche botte. Fino al giorno in cui, esasperata, la giovane è scappata dalla struttura, e si è rifugiata dalla sorella. È partita da qui, dalla denuncia della sorella, l’indagine condotta dagli uomini e dalle donne della seconda sezione della Squadra Mobile di Vercelli, coordinati da sostituto procuratore Davide Pretti. Gli investigatori hanno raccolto elementi che avrebbero permesso di accertare le responsabilità.