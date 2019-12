Spari a una base della Marina: cinque morti

Venezuela nel caos con il più grande black out elettrico della sua storia che si intreccia con una gravissima crisi politica. Dopo le morti negli ospedali di domenica, ieri il governo ha chiuso scuole e uffici, ma la situazione è ancora fuori controllo. Il presidente Nicolas Maduro non ha dubbi e accusa direttamente il sabotaggio dell’estrema destra e degli Stati Uniti di Trump: «Ci hanno attaccato ma non ci piegheranno».