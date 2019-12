Amnesty, n Yemen 4,5 milioni di disabili abbandonati

Il rapporto di Amnesty International mette in luce una situazione drammatica, migliaia di disabili abbandonati a causa della guerra

In Yemen ci sono 4,5 milioni di persone rese disabili dal conflitto in corso dal marzo del 2015, ovvero il 15 per cento dell’intera popolazione. Lo denuncia l’Organizzazione mondiale della Sanità ( Oms), mentre Amnesty International parla di persone «maggiormente a rischio e spinte ai margini della società», escluse da una adeguata assistenza umanitaria.

Rawya Rageh, consulente per le situazioni di crisi ha detto di comprendere che «la risposta umanitaria è ai limiti», spiegando che il problema «non sono soltanto i fondi che mancano», ma l’assenza di «una prospettiva e di un approccio differenti».