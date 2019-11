Uccide la moglie con le pietre

Chieti

Una donna di 65 anni Luisa Ciarelli è stata uccisa nelle campagne di Torino di Sangro, in Abruzzo tra Vasto e Lanciano, dal marito a botte e a colpi di pietra. L’uomo, Domenico Giannichi di 68 anni, è stato fermato e portato in caserma. La coppia, che tutti descrivono come unita e affiatata, era andata a fare una passeggiata quando è nato un litigio e l’uomo si sarebbe scagliato contro la moglie uccidendola a botte e pietrate. Il femminicidio è avvenuto a 300 metri dalla loro abitazione, alle 9,50 di ieri mattina, in un zona dove la coppia amava passeggiare tutti i giorni.