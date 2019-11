Previsioni positive per il futuro

Inarcassa

Con un flusso di entrate contributive in aumento, al di sopra di 1 miliardo di euro e un avanzo economico di oltre 428 milioni di euro, nel 2020 il patrimonio di Inarcassa, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, raggiungerà gli 11,7 miliardi di euro. Le stime contenute nel Budget 2020 hanno permesso di raggiungere un risultato positivo. «Affidiamo a questo bilancio di previsione, il compito di traguardare il quinquennio di questa consiliatura – ha dichiarato il Presidente Giuseppe Santoro in coerenza con il Piano strategico 2015- 2020».