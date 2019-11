Colombia, il Cnf a fianco degli avvocati minacciati (VIDEO)

Intervista a Rommel Duran Castellanos , avvocato colombiano in prima linea per i diritti umani, per la sua opera quest’anno è stato insignito del premio internazionale Ludovic Trarieux. Il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, ha voluto fortemente il suo arrivo in Italia, un’occasione per raccontare cosa succede nel suo paese.

Intervista a Rommel Duran Castellanos , avvocato colombiano in prima linea per i diritti umani, per la sua opera quest’anno è stato insignito del premio internazionale Ludovic Trarieux. Il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, ha voluto fortemente il suo arrivo in Italia, un’occasione per raccontare cosa succede nel suo paese. Il Cnf inoltre è componente dell’Oiad (Osservatorio internazionale degli avvocati) di cui è presidente il consigliere Francesco Caia. All’incontro con Rommel Duran ha partecipato l’avvocato Grazia Maria Gentile che ha portato il saluto dell’Ordine di Roma insieme all’avvocato Roberto Giovene di Girasole.