L’Italia messa in ginocchio dal maltempo

Il Po minaccia Torino, attesa ancora acqua alta a Venezia, la Liguria e l’Emilia in ginocchio

L’Italia non esce dalla morsa del maltempo e l’acqua torna a fare paura. A Venezia è attesa di nuovo acqua alta, intorno ai 140 centimetri, con la paura che torni a mordere i marmi della cattedrale di San Marco.

E’ allerta rossa però anche in Piemonte, dove il Po ha invaso i murazzi di Torino e minaccia di esondare in tutta la regione, con campi allagati e argini rotti. Il Comune di Alessandria, invece, ha disposto l’evacuazione dell’area golenale del fiume Bormida.

In Liguria anche è allerta rossa: Genova si è allagata dopo l’esondazione dei rii Ruscarolo e Fegino in val Polcevera. In ccittà quattro palazzine sono rimaste isolate a causa di allagamenti e una frana. Il record di pioggia caduta nella notte è nella zona di Fiumara con 193 mm in 3 ore. Smottamenti anche nella provincia di Imperia.