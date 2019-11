Acqua alta a Venezia, atteso un nuovo picco. Stop ai mutui per un anno

Previsto un nuovo innalzamento del livello dell’acqua, fino a 160 centimetri

Sale ancora l’acqua a Venezia. Attorno alle 3 di notte, dopo una giornata di tregua in attesa di una nuova ondata di alta marea, il livello dell’acqua è tornato a crescere e oggi si attende un nuovo picco di 160 centimetri, previsto per le 12.30.

Ieri, dunque, è stato il giorno della nomina ufficiale del sindaco Luigi Brugnaro a commissario delegato per l’emergenza, con l’ordinanza firmata dal direttore del Dipartimento di protezione civile, Angelo Borrelli, e dell’impiego dei primi 20 milioni di euro stanziati dal governo in aiuto alla popolazione di Venezia. Il primo intervento sarà quello che prevede fino a 5mila euro per le famiglie e 20mila per le attività commerciali, mentre per le cifre superiori toccherà attendere. Ma a dare un po’ di ristoro ci hanno pensato le banche, che hanno sospeso le rate dei mutui almeno per un anno.

Al governo, ora, tocca intervenire dal punto di vista delle scadenze fiscali: il primo appuntamento è atteso già la prossima settimana, con l’Iva. Impossibile, coi danni ai sistemi telematici e agli impianti elettrici e telefonici, pensare di poter adempiere per via telematica. Serve, perciò, un apposito provvedimento a firma del ministro dell’Economia, al quale la richiesta verrà avanzata oggi.

L’ondata, dunque, è attesa poco dopo mezzogiorno, per poi abbassarsi gradualmente. Ma affinché ciò avvenga sono previste, comunque, delle ore. Le passerelle sopraelevate, sulle quali si attarda ancora qualcuno, saranno tolte quando l’onda di piena si alzerà.

Prosegue, intanto, l’attività dei vigili del fuoco. Alle 8 di questa mattina sono stati già eseguiti oltre 730 interventi dall’inizio dell’emergenza del 12 novembre scorso. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco odierno è stato rinforzato su tutto il territorio provinciale per eventuali criticità, che potrebbero presentarsi per le avverse condizioni meteorologiche e per il picco di acqua alta previsto in tarda mattinata.

Ma la situazione è critica anche in altre zone d’Italia. «Venezia è nel dramma, ma non solo Venezia. Altre città e Regioni sono state travolte dal maltempo. Penso alla Basilicata con Matera – la capitale europea della cultura – penso alla Puglia, alla Calabria, alla Sicilia. E nessuno ne parla. Nessuno. Non esistono regioni di serie B, dobbiamo occuparci di ogni singolo italiano, di ogni singola famiglia, di ogni singolo lavoratore, di ogni singolo commerciante», ha scritto sul suo profilo Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, pubblicando una foto di Matera colpita dal maltempo.

«Proprio ieri – aggiunge Di Maio – ho sentito il sindaco del comune di Ispica, in Sicilia. Anche in quella zona sono morte delle persone. Preghiamo per loro e per chi sta soffrendo in queste ore. Ma non fermiamoci qui, bisogna intervenire, analizzando velocemente tutte le richieste che vengono dai diversi comuni italiani per lo stato di emergenza. L’Italia sia unita, perché unita trova la sua forza», ha concluso.