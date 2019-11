A 16 anni prende l’auto della madre e si schianta: lui muore, feriti altri sette coetanei

Il giovane ha perso il controllo dell’auto finendo contro un palo della luce

Incidente mortale questa notte, attorno alle 2, sulla provinciale 5 tra Rodeano di Rive d’Arcano e Villanova di San Daniele. A perdere la vita un 16enne, che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe messo alla guida dell’automobile di proprietà della madre.

Residente a Fagagna, il giovane era alla guida di una Opel, della quale ha probabilmente perso il controllo per cause ancora da chiarire ed è finito contro un palo della luce tra Rodeano di Rive d’Arcano e Villanova di San Daniele, lungo l’ex provinciale 5, nel tratto di Villanova che prende il nome di via Kennedy, finendo la sua corsa in un prato. Sul posto, vari mezzi del 118 per soccorrere i feriti, i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco.

A bordo del mezzo, altri 7 ragazzi, tutti minorenni, che nell’incidente avrebbero riportato solo lievi ferite.