Venezia l’acqua alta sale: chiusa piazza San Marco

Sospesi i vaporetti, il sindaco Luigi Brugnaro nominato commissario straordinario

Alle 11 e 26 di ieri l’acqua a Venezia ha raggiunto la punta massima di 154 centimetri alla Punta della Salute. Alto il valore anche a Burano dove la marea ha raggiunto i 149 centimetri e a Chioggia con 146 centimetri. Dopo l’allarme di ieri il Centro maree di Venezia segnala l’arrivo di un nuovo picco di 130 centimetri previsto per domani alle 11.20. Una soglia al di sotto di quota 140, considerata da allarme rosso, ma comunque significativa e in grado di sommergere gran parte della superficie cittadina. Più bassa, ma ancora importante, l’alta marea prevista per oggi, che toccherà alle 11.55 quota 120 centimetri. Le maree eccezionali di questi giorni a Venezia ( martedì 187 centimetri, mercoledì 144, venerdì 154) hanno battuto diversi record: mai infatti, dal 1872, si erano presentati due eventi di acqua alta superiori ai 150 centimetri nello stesso anno, e addirittura nella stessa settimana. Sono stati chiusi piazza San Marco, la Basilica e Palazzo Ducale, con il 70 per cento del centro storico è allagato. Sono stati sospesi i mezzi di trasporto pubblici e le scuole sono rimaste chiuse per il terzo giorno. Anche i vaporetti sono rimasti tutti tutti fermi fino a cessate esigenze, tranne quelli che garantiscono il collegamento con le isole. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, con un tweet ha comunicato che il sindaco Luigi Brugnaro “è stato nominato commissario per l’emergenza e con lui ho fatto un sopralluogo a Venezia”. E il primo cittadino ha invitato cittadini e turisti ‘ a evitare gli spostamenti’. Il ministro del Mibac Dario Franceschini ha parlato di ‘ danni non irreparabili’, mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato di aver convocato per il 26 novembre un “Comitatone” interministeriale per la salvaguardia di Venezia, nel corso del quale verrà discussa anche la governance per i problemi strutturali della città, come quello delle grandi navi e del Mose. Ieri mattina il leader della Lega, Matteo Salvini, con stivali ai piedi, ha girato la città insieme al governatore del Veneto, Luca Zaia. Oggi in città ci sarà la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, per testimoniare la sua vicinanza alla popolazione e agli amministratori.