Matteo Salvini non conferma l’incontro con Liliana Segre e annuncia che la Lega sarà in piazza il 10 dicembre

Matteo Salvini ha smentito il colloquio di venerdì a Milano con la senatrice a vita Liliana Segre. “L’incontro con la Segre l’avrò più avanti – ha detto l’ex ministro dell’Interno -. Avverrà presto”. Salvini ha aggiunto: “A me è appena arrivato un altro proiettile e non piango. In un Paese civile non dovremmo rischiare né io né la Segre”. Il leader della Lega ha annunciato che anche la Lega scenderà in piazza a sostegno della senatrice Segre nella manifestazione dei sindaci del 10 dicembre a Milano. “Se è una manifestazione aperta a tutti, parteciperemo volentieri”. Anche Giorgia Meloni, rispondendo a chi le chiedeva se anche Fratelli d’Italia il 10 dicembre sarà a Milano alla manifestazione in solidarietà di Liliana Segre ha detto: “Se è una manifestazione aperta a tutti, parteciperemo volentieri. Come abbiamo già ribadito in tutti i modi immaginabili – ha aggiunto la leader di FdI – siamo a fianco della senatrice Segre. Sul tema della lotta all’antisemitismo chiaramente noi siamo in prima fila e anzi”.