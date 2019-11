Discriminazione razziale, aperto un fascicolo per gli insulti a Balotelli

Il comune di Verona contro il bomber. La procura veneta ha aperto un fascicolo sulla vicenda

La Procura di Verona ha aperto due fascicoli d’indagine, per l’ipotesi di reato di violazione della legge Mancino sull’istigazione alla discriminazione razziale, in merito alle dichiarazioni radiofoniche di Luca Castellini alla radio dopo Verona- Brescia, e per gli ululati contro Mario Balotelli partiti dal settore “Poltrone Est” dello stadio Bentegodi.

Una notizia che arriva nello stesso giorno in cui il Comune di Verona ha deciso di adire le vie legali nei confronti di Mario Balotelli e di chi ha diffamato Verona, con una mozione firmata dai consiglieri di Lega e Fratelli d’Italia, secondo cui nessuno allo stadio avrebbe udito ululati. Intanto, il giudice sportivo ha stabilito un turno di chiusura per il settore dal quale sono partiti gli insulti razzisti, «chiaramente percepiti». E intanto la società ha preso le distanze da Castellini, sospendendo il gradimento nei suoi confronti fino al 30 giugno 2030.