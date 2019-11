Halloween di sangue negli Usa quattro morti nelle sparatorie

Quattro persone sono rimaste uccise e numerose ferite in una sparatoria avvenuta in California durante una festa di Halloween

Quattro persone sono rimaste uccise e numerose ferite in una sparatoria avvenuta in California durante una festa di Halloween giovedì notte. La polizia di Orinda, cittadina a nordest di San Francisco, ha confermato che l’indagine riguarda una «sparatoria multipla». La sparatoria, secondo i media locali, è avvenuta in una casa affittata su Airbnb appositamente per il party. L’allarme è stato lanciato tra le 23 e la mezzanotte ( ora locale). Le emittenti tv locali hanno mostrato le immagini di ambulanze che trasportavano via i feriti, mentre altre persone ferite si allontanavano a piedi dalla casa teatro della sparatoria. Una bimba di 7 anni è invece rimasta gravemente ferita sempre nella notte di Halloween, a Chicago, perchè colpita da una pallottola vagante. La bimba, che era in strada con la famiglia per il tradizionale rito del “giochetto o scherzetto”, è stata ferita al collo e al petto. La polizia non ha ancora individuato i responsabili.