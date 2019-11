Trasporti e green economy al centro dell’evento per i 75 anni di Anita

L’Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici riunisce mercoledì prossimo a Roma i propri associati, gli esperti e le istituzioni. “L’innovazione richiede scelte chiare”, dice il presidente Baumgartner

Si avvicina il compleanno di Anita, l’Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici, che festeggia la sua lunga storia associativa chiamando a raccolta le proprie imprese, leader nel settore del trasporto e della logistica, esperti di settore e istituzioni per una riflessione comune sull’inevitabile percorso di transizione ambientale ed energetica che l’Italia si trova davanti.

L’evento si terrà mercoledì prossimo, 6 novembre, al Nazionale spazio eventi di Roma, a partire dalle 10. “La costruzione di una green economy è un processo con cui le imprese di autotrasporto merci e logistica dovranno confrontarsi sempre di più; avere la capacità di innovarsi e ripensare radicalmente la loro attività è ormai una priorità”, dichiara il presidente di Anita, Thomas Baumgartner.

“Nel panorama della rappresentanza, la nostra associazione si contraddistingue per l’estrema sensibilità e l’attenzione dimostrata costantemente nel tempo per la tutela ambientale. Il ventaglio delle possibili scelte tecnologiche ed energetiche di fronte alle quali il mondo dell’industria e del trasporto si trovano per contribuire alla costruzione di un futuro green sta diventando però molto ampio, con diverse soluzioni di alimentazioni alternative al gasolio come il gas naturale, l’idrogeno, l’ibrido e il full electric”.

“Vogliamo celebrare i 75 anni di Anita rinnovando il nostro impegno per l’ambiente e offrendo ai nostri imprenditori un panorama realistico entro cui collocare gli investimenti futuri. Ma abbiamo necessità di capire quale sia la scelta migliore su cui orientarsi, tenuto conto delle molteplici variabili in gioco: la concreta disponibilità dei carburanti alternativi, l’adeguatezza delle infrastrutture energetiche, il prezzo dell’energia, la coerenza delle politiche ambientali nazionali e internazionali”, conclude Baumgartner.

Gli interventi: Thomas Baumgartner, presidente di Anita, Marco Liccardo (Iveco-medium and heavy truck global product line), Daniel Dusatti, direttore vendite di Italscania, Enrico Ferraioli (Mercedes-Benz Trucks), Roberto Padovani, amministratore delegato P.R. Srl, Aldo Bernardini, responsabile tecnico Ham Italia, Carlo Mannu, business development e relazioni istituzionali di Bosch, Walter Huber, membro cda di H2 South Tyrol IIT, Massimo Prastaro (Eni), Duilio Allegrini, direttore generale Brebemi SpA, Massimo Beccarello, vicedirettore area politiche industriali di Confindustria, Alberto Biancardi, direttore della direzione relazioni internazionali di Gse, Dario Dubolino (policy officer of the european commission Dg Move, Unit Sustainable and Intelligent Transport), Salvatore Margiotta, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture. Modera Massimo De Donato.

La celebrazione dei 75 anni della fondazione si concluderà con l’assegnazione di un riconoscimento alle imprese che da oltre 30, 35 e 40 anni sono parte della “grande famiglia” Anita.