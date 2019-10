In Umbria seggi aperti fino alle 23. Ma in palio non c’è solo la Regione

La partita è decisiva non solo per il destino regionale, ma anche per le sorti della maggioranza giallo-rossa e delle possibili future alleanze in altre competizioni elettorali.

Seggi aperti dalle 7 fino alle 23 di oggi in Umbria per eleggere il Presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri.

La partita è decisiva non solo per il destino regionale, ma anche per le sorti della maggioranza giallo-rossa e delle possibili future alleanze in altre competizioni elettorali. A sfidarsi saranno Vincenzo Bianconi, sostenuto da Pd, M5s, sinistra e civici, e Donatella Tesei, la candidata della Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e varie liste civiche. Ma in campo ci sono anche altri sei pretendenti alla poltrona più ambita dell’Umbria: Emiliano Camuzzi (Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano); Martina Carletti (Riconquistare l’Italia); Claudio Ricci (Proposta Umbria con Ricci, Italia Civica Ricci e Ricci presidente); Rossano Rubicondi (Partito Comunista); Giuseppe Cirillo (Partito delle buone maniere); Antonio Pappalardo (Gilet Arancioni).

Gli elettori sono 521.960 in provincia di Perugia, dei quali 252.883 uomini e 269.077 donne, e 181.635 in quella di Terni, dei quali 87.327 uomini e 94.308 donne. Rispetto alle precedenti elezioni regionali del 31 maggio 2015, il numero degli elettori è in calo: nel 2015 erano 705.819, dei quali 521.764 in provincia di Perugia e 184.055 in provincia di Terni. I seggi elettorali, come fa sapere la Regione, sono 1005, dei quali 710 in provincia di Perugia e 295 in quella di Terni. Nel 2015 erano 1012, di cui 716 in provincia di Perugia e 296 in quella di Terni.