L’appello del Colle: «Spero che i dazi non vegano attuati. Serve un’Ue forte»

Il capo dello Stato a Copenaghen. «Abbiamo a cuore il rapporto con gli Usa, ma dobbiamo lavorare insieme per recuperare lo spirito originario dei rapporti transatlantici»

L’occasione per affrontare la delicata questione dei dazi dagli Stati Uniti su alcuni prodotti europei è stata la colazione di lavoro con la premier danese Mette Frederiksen. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in viaggio istituzionale in Danimarca, ha ribadito che «Bisogna ripristinare un rapporto corretto e collaborativo con gli Usa e intensificare la collaborazione tra paesi Ue» per evitare che la guerra dei dazi si avviti e degeneri.

Il monito punta in una direzione precisa: isolarsi significa perdere lo scontro. «Nessun paese europeo può pensare di risolvere il problema da solo», ma la costruzione europea non è ancora finita ed è ancora fragile: «l’Europa è un grande edificio ma è un cantiere aperto che va completato rapidamente».

Ovviamente, l’auspicio del Capo dello Stato è che i dazi «non vengano mai applicati», e per evitarlo è fondamentale per l’Italia coltivare in modo attento i suoi rapporti con oltreoceano: «Dobbiamo lavorare insieme per recuperare lo spirito originario delle relazioni transatlantiche». Una posizione, quella del Presidente, condivisa anche dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che da Bruxelles ha commentato a distanza: la risposta deve essere «in chiave europea» e «non come singoli paesi».