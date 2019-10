È ancora in corso il processo per la morte di Seiano Cibati

In merito alla vicenda della morte di Seiano Cibati, apparsa sul nostro giornale lo scorso 1 ottobre, l’avvocato Dario Pepe, ci fatto pervenire questa rettifica.

“Sul vostro sito è apparso un articolo sul processo relativo alla morte di Cibati Seiano ove si riporta la notizia della conclusione del processo con sentenza assolutoria emessa dalla Corte di Assise presso il Tribunale di S. Maria C.V. nonché ulteriori notizie sul conto del soggetto all’epoca dei fatti internato nell’ex O.P.G. di Aversa Lo scrivente avvocato è impegnato nel procedimento in questione in difesa di una parte civile, processo a tutt’oggi ancora in corso e, quindi, tutt’altro che concluso”. Effettivamente il processo non si è ancora concluso e quindi la notizia non era corretta. Ce ne scusiamo con gli interessati e con i lettori.