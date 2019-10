La sfida dell’avvocatura unita: riportare i diritti al centro

Una giornata molto partecipata. Le linee guida dell’avvocatura: portare avanti gli interessi del sistema Giustizia, attraverso la tutela dei diritti fondamentali, in un momento storico in cui gli stessi vengono messi in discussione

Centotrenta ordini presenti, per una partecipazione senza precedenti dal punto di vista ordinistico. L’incontro tra il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell’ordine degli avvocati e le unioni regionali forensi, che si è svolto ieri, nei locali della Pontificia Università della Santa Croce, ha avuto il merito di compattare l’avvocatura, raccolta attorno ai temi enucleati in apertura di giornata dal presidente del Cnf, Andrea Mascherin: la centralità del diritto nella mediazione dei conflitti, l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocatura, al pari della magistratura e una giustizia senza colore politico né ideologie, nell’interesse dei cittadini.

Un incontro aperto dall’intervento del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, al suo primo faccia a faccia ufficiale con l’avvocatura dopo il rimpasto di governo, che ha ribadito, alla presenza di un sistema ordinistico ampiamente rinnovato, la centralità del dialogo con il Cnf nella sua azione politica. A partire dalla garanzia di un prossimo intervento legislativo per l’inserimento dell’avvocato in Costituzione, una battaglia portata avanti dal Cnf a tutela della libertà e dell’autonomia del professionista e per prevedere la necessità della difesa tecnica.

Mascherin ha ribadito le linee guida dell’avvocatura: portare avanti gli interessi del sistema Giustizia, attraverso la tutela dei diritti fondamentali, in un momento storico in cui gli stessi vengono messi in discussione. Un’azione resa più semplice dalla stessa solidità del mondo dell’avvocatura, ma che necessita anche di un ulteriore riconoscimento costituzionale della magistratura. «Bisogna schierarsi», ha esortato Mascherin, «senza tentennamenti e senza paure».

E per farlo, ha sottolineato, è necessario poter godere delle garanzie che consentano di svolgere il proprio ruolo in maniera libera. Un concetto condiviso da Bonafede, un ministro che è «orgogliosamente avvocato», una professione che «si inserisce nella giurisdizione e nella tutela dei diritti».