Imprese: intesa Veneto- Fvg per facilitare l’internazionalizzazione

Venezia, 30 set. (AdnKronos) – L’assessore veneto al commercio estero, internazionalizzazione e turismo, Federico Caner, e il collega del Friuli Venezia Giulia alle attività produttive, Sergio Emidio Bini, hanno sottoscritto stamane a Pordenone, nella sede della società Finest, un’intesa finalizzata a migliorare il processo di internazionalizzazione delle imprese delle due Regioni del Nordest.

“Internazionalizzazione e non delocalizzazione – precisa Caner –, perché il nostro obiettivo non è certo quello di spostare i centri di produzione presenti nei nostri territori, ma facilitare le intese con le aziende estere per incrementare l’export e la commercializzazione dei nostri prodotti e acquisire nuovi mercati, puntando soprattutto a quelli geograficamente a noi più vicini”.

È in particolare all’area balcanica che Veneto e Friuli V.G. guardano con interesse ed è qui che si concentrerà l’azione coordinata delle due Regioni e attuata attraverso Finest, la S.p.A. partecipata dalle società finanziarie di entrambe.