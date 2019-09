Cecchi Gori condannato a risarcire 19 milioni di euro

Cecchi Gori condannato per il fallimento della Fiorentina

L’ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, è stato condannato dal tribunale civile di Firenze al risarcimento di 19 milioni di euro per il danno provocato dal fallimento della società viola, avvenuto nell’agosto del 2002. La causa per responsabilità nell’amministrazione della vecchia società calcistica era stata promossa dalla curatela fallimentare nei confronti anche degli altri consiglieri ed amministratori ( tra questi, Luciano Luna, Mario Sconcerti, Sarkis Zerunian, Ottavio Bianchi, Marco Vichi, Sergio Bartolelli), ma Cecchi Gori è stato ritenuto l’unico responsabile, in quanto avrebbe “spolpato” la società calcistica per fronteggiare la crisi del suo gruppo. Per il fallimento Cecchi Gori è stato condannaro per bancarotta anche nel processo penale: tre anni e quattro mesi.