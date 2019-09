Venezia: Brugnaro, ‘tutti uniti per la Zona economica speciale’

Venezia, 26 set. (AdnKronos) – Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro ha partecipato questa mattina a Mestre ad un incontro pubblico sulla Zona economica speciale nell’area metropolitana di Venezia Rovigo. All’appuntamento, promosso dal Centro culturale Studi ferroviari esercizio trazione G.K. Koenig […]

Venezia, 26 set. (AdnKronos) – Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro ha partecipato questa mattina a Mestre ad un incontro pubblico sulla Zona economica speciale nell’area metropolitana di Venezia Rovigo. All’appuntamento, promosso dal Centro culturale Studi ferroviari esercizio trazione G.K. Koenig dell’Organizzazione sindacati autonomi di base, sono intervenuti, tra gli altri, il presidente di Confindustria Venezia-Rovigo, Vincenzo Marinese, il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, l’assessore al Territorio della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, i sindaci di Polesella, Leonardo Raito, e di Arquà Polesine, Chiara Turolla, il segretario confederale OrSA, Ezio Ordigoni, e il segretario OrSA Ferrovie Venezia, Valentina Invaso.

Nella relazione introduttiva sono stati illustrati in sintesi due progetti ferroviari per lo sviluppo della portualità veneziana: il primo prevede una nuova uscita ferroviaria per le merci da Porto Marghera che colleghi direttamente con la Linea Venezia-Milano e con la Linea dei Bivi per Udine e Trieste, il secondo la creazione di un anello ferroviario tra la stazione di Mestre e l’aeroporto Marco Polo di Venezia.

Sulle grandi potenzialità dell’area di Venezia e Rovigo si è concentrato l’intervento di Marinese, che ha evidenziato la crescita importante dell’area metropolitana di Venezia e Rovigo, realtà a grande vocazione industriale, ma anche manifatturiera e del terziario, che insieme a Treviso e Padova contribuisce al 50% della ricchezza prodotta in Veneto. Della Zona economica speciale come volano per il Veneto e moltiplicatore dell’economia hanno parlato Corazzari e Musolino, sottolineando le positive ricadute sul territorio dell’istituzione della Zes, dalla crescita degli investimenti al conseguente aumento dei posti di lavoro.