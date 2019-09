Lombardia: chiuso bando economia circolare, finanziate 25 aziende

Milano, 26 set. (AdnKronos) – Sono 25 le aziende che sono state ammesse e finanziate con il bando regionale sull’economia circolare voluto, nei mesi scorsi, dall’assessorato allo sviluppo economico di Regione Lombardia con Unioncamere Lombardia.

“I risultati di questo provvedimento – ha spiegato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli – dimostrano l’efficacia e l’efficienza della nostra azione di governo. Di economia circolare si discute tanto, ma la praticità lombarda ci spinge all’impegno per trasformare il pensiero in realtà. Le nostre imprese, per essere competitive, devono continuamente poter aggiornarsi e innovarsi nell’ottica di una sostenibilità sempre più applicata. Ringrazio Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia, per la collaborazione e per la lungimiranza dimostrata”.