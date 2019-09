Televisione, inizia la stagione delle sfide. Matteo contro Matteo il primo duello

Ad ottobre la sfida tv negli studi di Porta a Porta tra Salvini e Renzi. L’ex segretario Pd elenca quelle che definisce fake news

«Mi fa piacere che Salvini abbia accettato la proposta di confronto lanciata a Porta a Porta. Tra il 15 e il 17 ottobre, su Rai1, finalmente ci confronteremo con l’omonino. Sarà divertente».

Lo scrive nella Enews Matteo Renzi annunciando dunque il primo duello tra il leader leghista e l’ex premier dem.

Nella sua E- news Renzi ha anche voluto precisare: «Visto che sono ripartiti con le fake news, breve riassunto delle risposte facili. Vogliono staccare la spina al governo Conte bis: falso. Noi abbiamo attaccato la spina al governo per evitare le follie di Salvini. Attaccata, non staccata come voleva chi sognava le elezioni.Per noi la legislatura finisce nel 2023: viva la stabilità. Lo fanno per le poltrone: falso. Avessimo avuto questa idea, lo avremmo fatto prima dell’assegnazione degli incarichi. E soprattutto», aggiunge l’ex presidente del Consiglio, «a noi interessano le idee, non gli sgabelli. Renzi vuole sedersi al tavolo: falso».