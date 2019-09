Migranti ed Europa: è polemica sul commissario allo “stile di vita”

La presidente della Commissione incontra I capigruppo e parla di clima positivo ma è scontro sul tema dell’immigrazione

«Ci sono state molte controversie su alcuni nomi dei portafogli, a volte sembrano più slogan che descrizioni di lavoro: ciò che è importante è essere chiari sul contenuto. Abbiamo un grave problema nel collegare la “Protezione dello stile di vita europeo” alla migrazione e non accetteremo il titolo così com’è».

Parola del capogruppo dei Socialisti & Democratici al Parlamento europeo Iratxe Garcia, al termine della riunione dei capigruppo con Ursula von der Leyen. «Ma ci sono altri problemi – aggiunge l’Europa sociale è completamente assente ed è una priorità assoluta per noi. Vogliamo un chiaro riferimento a questo nel portafoglio Jobs di Nicolas Schmit». A von der Leyen, continua la capogruppo dei Socialisti, «ho espresso le mie preoccupazioni sulla struttura del collegio dei Commissari. Dobbiamo garantire che la cooperazione tra i vicepresidenti esecutivi funzionerà nella pratica.

Siamo particolarmente preoccupati per il ’ Green New Deal: le linee guida politiche di Von der Leyen includevano una proposta per un piano di investimenti sostenibili, ma non è presente nella lettera di incarico a Frans Timmermans. Questo dovrebbe essere cambiato.

Abbiamo bisogno di garanzie che la giusta transizione verso un modello sostenibile disponga di risorse sufficienti». Infine, conclude, «saremo vigili sulla difesa dello stato di diritto e dei nostri valori democratici dentro e fuori i nostri confini. Faremo in modo che la Commissione continui, come ha fatto negli ultimi cinque anni, a difendere la democrazia e lo stato di diritto». E sempre sulla questione migranti, fonti di palazzo Chigi fanno sapere che il presidente Conte ha incassato il sì sulla redistribuzione dei migranti in Euroopa di Frank Walter Steinmeier, presidente della Repubblica federale tedesca.