Accordo Lazio-Abruzzo per trattamento rifiuti

Roma, 19 set. (AdnKronos) – La Giunta regionale ha approvato la delibera per prorogare l’intesa con la Regione Abruzzo, che consentirà il conferimento e il trattamento di circa 4mila tonnellate al mese di rifiuti indifferenziatinegli impianti abruzzesi individuati e contrattualizzati dall’azienda Ama. Appena verranno acquisiti tutti gli atti amministrativi, inoltre, si procederà anche all’approvazione della delibera di intesa con la Regione Marche per il trasferimento e la lavorazione di circa 5mila tonnellate al mese, in quanto la Regione Abruzzo si occupa esclusivamente del trattamento dei rifiuti della Capitale. Lo smaltimento verrà effettuato nei diversi siti del Lazio.

“Ringraziamo l’Amministrazione regionale dell’Abruzzo per la rinnovata disponibilità alla soluzione del problema che consente un aiuto fattivo alla Capitale d’Italia nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani” commenta il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.”Nei prossimi giorni – aggiunge Massimiliano Valeriani, assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti – valuteremo anche l’eventuale proroga dell’ordinanza che ha permesso di ripulire la città in poche settimane, ma servono soluzioni di medio e lungo periodo per assicurare un corretto funzionamento del sistema dei rifiuti e rendere Roma autosufficiente. Non si può sempre e solo contare sull’aiuto degli altri: ognuno deve assumersi le proprie responsabilità – conclude Valeriani – per realizzare gli interventi necessari”.